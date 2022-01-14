Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 02:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Belediye Kütahyaspor hücum hattını İsmail Düzgün ile güçlendirdi
[Fotoğraf: İHA]
Belediye Kütahyaspor’un hücum oyuncusu 30 yaşındaki İsmail Düzgün ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı bildirildi.
Belediye Kütahyaspor’un hücum oyuncusu 30 yaşındaki İsmail Düzgün ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı bildirildi.
Sezonun başında 2. lig ekibi Velimeşespor’da oynayan tecrübeli oyuncu İsmail Düzgün hücumun üç bölgesinde de görev yapıyor.
Düzgün, profesyonel kariyeri boyunca 239 maçta 65 kez fileleri havalandırdı.
Etiketler: Kütahya
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