Belediye Kütahyaspor’un hücum oyuncusu 30 yaşındaki İsmail Düzgün ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı bildirildi.

Sezonun başında 2. lig ekibi Velimeşespor’da oynayan tecrübeli oyuncu İsmail Düzgün hücumun üç bölgesinde de görev yapıyor.

Düzgün, profesyonel kariyeri boyunca 239 maçta 65 kez fileleri havalandırdı.

