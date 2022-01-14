Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı, dünden beri aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Hendek ilçesine bağlı 1725 rakımlı Dikmen Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Taraklı ilçesi Akçapınar Mahallesi mevkisinde ise tipi sebebiyle yolda mahsur kalan otomobil içerisindeki 4 kişi, jandarma ve karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul'a yaklaşık 1,5 saat mesafede yer alan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 75 santimetre olarak ölçüldü.

Kar, Başiskele ilçesinin Samanlı Dağları etekleri ve yüksek kesimlerdeki Aytepe mevkisinde de etkisini gösteriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Timi, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.