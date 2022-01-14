Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 02:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yalova'da kar yağışı
[Fotoğraf: AA]
Yalova'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Gündüz başlayan yağış nedeniyle kentin bazı yüksek kesimleri beyaza büründü. Bazı köylerde kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
Aileleriyle kartopu oynayan çocuklar, karın keyfini çıkardı.
Belediye ekipleri trafikte yağıştan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.
Etiketler: Yalova Kar Yağışı
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