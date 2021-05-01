Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de pozitif hasta köyde gezerken yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Düzce'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken kişi, yaşadığı köyde gezerken devriye görevi yapan jandarma ekiplerince yakalandı.
Karantina kuralını ihlal eden B.S. Çilimli ilçesine bağlı Hacıkadirler köyünde gezmek için dışarı çıktı.
Bu sırada köyde devriye görevi yapan jandarma ekipleri B.S'nin kimlik sorgusunu yaptı. Ekipler, karantinada olması gerektiği belirlenen B.S'ye 3 bin 490 lira ceza uyguladı.
B.S. filyasyon ekipleri tarafından gözetim altında tutulmak üzere Avni Akyol Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 17:41
- 17:43
- 17:50
- 17:57
- 17:57
Sıradaki Haber
Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz