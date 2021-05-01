Koronavirüs tedbirleri kapsamında, tam kapanma nedeniyle uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Zafer A. ile polisler arasında kovalamaca başladı.

Samda kavşağı mevkiinde yakalanan Zafer A, gözaltına alındı.

Motosikletin tescilsiz olduğunun belirlenmesi üzerine, eksik evrak ve sokağa çıkış yasaklarını ihlalden dolayı sürücüye, toplam 7 bin 566 lira ceza verildi.