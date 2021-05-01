Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin dur ihtarına durmayarak kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, tam kapanma nedeniyle uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Zafer A. ile polisler arasında kovalamaca başladı.
Samda kavşağı mevkiinde yakalanan Zafer A, gözaltına alındı.
Motosikletin tescilsiz olduğunun belirlenmesi üzerine, eksik evrak ve sokağa çıkış yasaklarını ihlalden dolayı sürücüye, toplam 7 bin 566 lira ceza verildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Koronavirüs Tedbirleri
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