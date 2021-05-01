Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 15:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsün çarptığı çift yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde Kadir Pınar. idaresindeki minibüs, Ömer E. yönetimindeki tıra ve yol kenarında bulunan Yaşar ile eşi Aynur E.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren Yaşar E. ve yol kenarına savrulan eşi ağır yaralandı.
Yaralı çift, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşar E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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