Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 243 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 243 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 222, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 21 kişiye para cezası kesildi.
Denetlenen 416 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
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