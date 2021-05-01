Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 13:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da traktör ahır duvarına çarptı, 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, traktörün ahır duvarına çarpması sonucu sürücü ile babası yaralandı.
Çakıl köyünde yol kenarında İsmail T. idaresindeki traktör ahır duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile babası, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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