Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 cep telefonu, 8 SIM kart, 56 kredi kartı ve 2 bilgisayar ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.D. ile V.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Bahis Emniyet Genel Müdürlüğü
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