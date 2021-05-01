Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 11:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kulak Mahallesi Turan Emeksiz Ormanı mevkisinde otomobil devrildi.
Kazada yaralanan Kerem E., Tolga C. ve Hasan A. 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kerem E. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tolga C. ile Hasan A'nın yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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