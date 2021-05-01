İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, fotoğraf düzenleme programlarıyla sahte kuponlarını ikramiye kazanmış gibi gösterip satarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, 7 ilde 8 kişiyi 296 bin lira zarara uğrattıkları ayrıca mağdurlardan sözde kazandıkları bahis kuponu üzerinden vergi talep ettikleri belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen 7 zanlı, kaldıkları günlük kiralık dairelere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 3'üne ise ev hapsi verildi.