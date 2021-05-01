İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde COVID-19 tedbirleri kapsamında kontroller yapıldı.

Son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 63 bin 900, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 lira ceza kesildi.

Ekipler, 331 iş yeri ile 176 toplu taşıma aracını denetledi. 1 iş yeri ile 1 araca yönelik işlem yapıldı.