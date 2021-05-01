Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tedbirleri ihlal eden 76 kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 76 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde COVID-19 tedbirleri kapsamında kontroller yapıldı.
Son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 71 kişiye 63 bin 900, maske takmayan 5 kişiye 4 bin 500 lira ceza kesildi.
Ekipler, 331 iş yeri ile 176 toplu taşıma aracını denetledi. 1 iş yeri ile 1 araca yönelik işlem yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Maske Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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