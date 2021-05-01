Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında çıkan tartışmada A.İ.O, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından bıçaklandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri A. İ. O'yu Çine Devlet Hastanesi’nin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.