Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında çıkan tartışmada A.İ.O, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından bıçaklandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri A. İ. O'yu Çine Devlet Hastanesi’nin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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