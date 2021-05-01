Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Orta Mahalle'deki bir iş yerine giden Ö.Ç. ve B.Ç. kardeşler aldıkları tütünün parasını ödemeyince işletme sahibiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iş yeri sahibi F.K. kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.