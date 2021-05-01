Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da iş yeri sahibini bıçakladıkları öne sürülen kardeşler tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iş yeri sahibini bıçakladığı öne sürülen 2 kardeş tutuklandı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde Orta Mahalle'deki bir iş yerine giden Ö.Ç. ve B.Ç. kardeşler aldıkları tütünün parasını ödemeyince işletme sahibiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iş yeri sahibi F.K. kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.
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