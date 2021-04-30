Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve 'yunus ekibi' olarak bilinen motosikletli polis timleri suç ve suçlularla mücadelede yaptıkları başarılı çalışmalarla suçlulara göz açtırmıyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında da aktif olarak görev alan yunus ekipleri tam kapanmanın başlamasıyla birlikte tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Olaylara takviye ekip olarak kısa sürede ulaşıp suçluların yakalanmasına yardımcı olan ekipler, kısıtlama kapsamında şehirde muhafiyet ve GBT denetimleri gerçekleştirdi.

Otomobil ve motosikletleri tek tek durdurarak sorgulama yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara da gerekli cezai işlemleri uyguladı.