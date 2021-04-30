Haber Giriş: 30 Nisan 2021 Cuma 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Arnavutköy'de polis ekip otosu ile pikap çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Arnavutköy'de, polis otosu ile pikap çarpıştı. Pikap sürücüsü ile iki polis kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araçlarda hasar oluştu.
Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde 18.30'da meydana gelen kazada polis ekip otosu ile pikap çarpıştı. Kazada her iki araçta da hasar oluşurken, polis memurları ile pikap sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İki polis, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Arnavutköy ve Habipler yönünde çift yönlü trafikte yoğunluk yaşandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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