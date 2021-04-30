Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde 18.30'da meydana gelen kazada polis ekip otosu ile pikap çarpıştı. Kazada her iki araçta da hasar oluşurken, polis memurları ile pikap sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İki polis, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası Arnavutköy ve Habipler yönünde çift yönlü trafikte yoğunluk yaşandı.