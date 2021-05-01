Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir tam kapanma sürecinde güvenlik kameraları ile izleniyor
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de koronavirüs ile mücadele kapsamındaki tam kapanma sürecinde kentte yoğun olabilecek bölgeler güvenlik kameraları yardımıyla takip ediliyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Muhabere Şube Müdürü Mustafa Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, tam kapanma süreci içinde yaklaşık 500 kamerayla kentin takibini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Düşük yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda insanların temel ihtiyaçları karşılamak dışında sokağa çıkmadığının görüldüğünü ifade eden Aydemir, "Vatandaşın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gözlemleme yapıyoruz. Kentte kör nokta denilebilecek yerleri de görebiliyoruz. Kameralar sayesinde fark edilen olaylara ekiplerimiz tarafından hemen müdahalede bulunuluyor. Tam kapanma sürecinde de vatandaş yoğunluğu görülmüyor. Yoğunluk görülen yerleri fark ettiğimizde eğer orada polisimiz yoksa ekip gönderiyoruz." dedi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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