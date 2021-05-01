Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da, araçlarında uyuşturucu bulunan ve gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatları ele geçirdi.
Otomobildeki A.Y. ve İ.B, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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