Eflani Belediyesi veteriner hekimi Zerrin Yılmaz, 26 Nisan'da bir kişinin, ilçe merkezinde bulduğu yaralı kızıl şahini kendilerine getirdiğini söyledi.

Yılmaz, konuyla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçtiklerini ve süreci koordineli şekilde takip ettiklerini dile getirdi.

İlk belirlemelere göre kızıl şahinin bitkin düştüğünü ve şok durumunda olduğunu tespit ettiklerini belirten Yılmaz, hemen ilk müdahaleleri yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, Eflani Belediyesi geçici hayvan barınağında tedavisi devam eden kuşun iyileştikten sonra doğaya salınacağını ekledi.