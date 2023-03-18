Düzce'de hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.



Düzce ve Bolu sınırında Sinekli Yaylası'nda da lapa lapa kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü.