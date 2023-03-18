Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Düzce'de mart ayında kar sürprizi
Düzce'nin yüksek kesimlerinde mart ayında kar yağışı etkili oluyor. Sinekli Yaylası'nda da etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaza büründü.
Düzce'de hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
Düzce ve Bolu sınırında Sinekli Yaylası'nda da lapa lapa kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü.
Etiketler: Düzce
Son Haberler
- 16:58
- 16:56
- 16:53
- 16:39
- 16:31
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da 320 bin filtreli sigarayla yakalanan sürücüler tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz