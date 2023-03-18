Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 320 bin filtreli sigarayla yakalanan sürücüler tutuklandı
Afyonkarahisar'da 320 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolunda durumundan şüphelendikleri kamyonet ve otomobilde yaptıkları aramada toplam 320 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan araç sürücüleri M.T. ile E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça sorgulanan sürücülerin, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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