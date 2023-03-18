İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolunda durumundan şüphelendikleri kamyonet ve otomobilde yaptıkları aramada toplam 320 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüleri M.T. ile E.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan sürücülerin, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.