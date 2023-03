Eskişehir’de esnaflar 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde vatandaşların dikkatini çekmek, şehitlerimizi anmak ve Çanakkale Zaferini kutlamak maksadıyla iş yerlerini bayraklarla donattı.



"18 Mart’ı büyük coşkuyla kutluyoruz"



Şehir merkezinde bayraklarla donatılan Taşbaşı Çarşı’sında esnaflık yapan Hakan Sarper her yıl bu günü yâd ettiklerini belirtti. Bu özel günlere her zaman dikkat çekilmesi gerektiğinin altını çizen Sarper, “18 Mart’ı büyük coşkuyla kutluyoruz, Taşbaşı esnafı olarak her sene yaptığımız gibi bu yıl da çarşımızı şanlı bayrağımızla donattık. Bugün tabi ki şehitleri de anıyor ve dualarımızı gönderiyoruz, şehitlerin ruhu şad olsun. Böyle günleri unutmamak gerekiyor, bazen vatandaşlar unutuyor ve neden bayrak astığımızı soruyorlar. Bugünün 18 Mart olduğunu söylüyoruz, özel günlere dikkat çekiyoruz, vatandaşların da hoşuna gidiyor” dedi.





Eskişehir’de esnaflık yapan Muharrem Şahin, her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde şehitleri anmak ve Çanakkale Zaferi’ni kutlamak için işletmelerine bayrak astıklarını söyledi. Eskişehir halkının vatana ve millete bağlı bir halk olduğunu dile getiren Şahin, "Bugün 18 Mart şehitleri anma günü. Biz esnaf olarak şehitlere olan saygımızdan açıyoruz bayrakları. Böyle bir tarihin unutulmaması gerektiği için her yıl bayrağımızı asıyoruz. Biz zaten unutmuyoruz çünkü milletimize bağlı insanlarız. Vatan ve bayrak bizim vazgeçilmezimizdir, bu sebeple şanlı bayrağımızı asıyoruz ve vatandaşların da dikkatini çekiyoruz. Herkesin hoşuna gidiyor, zaten her Türk’ün hoşuna gider bayrağımızın dalgalanması. Bugün tüm şehitleri rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.