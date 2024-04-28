Adıyaman'da polis merkezindeki olayda şehit olan 2 polis için tören

Şehitler Üçgül ve Özer'in cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü Binası'na getirildi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı, mesai arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşındıktan sonra katafalka konuldu.

[Fotoğraf: AA]

Törene, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Başsavcı Gökhan Şahin, Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, diğer ilgililer ve silah arkadaşları katıldı.

Üçgül'ün 17 yaşındaki kızı İrem, babasının tabutuna ve fotoğrafına sarılıp "İstediğin gibi biri olacağım, sana söz veriyorum baba, seni çok seviyorum." diyerek gözyaşı döktü.

[Fotoğraf: AA]

Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından okunan duanın ardından Üçgül'ün cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Özer'in cenazesi ise İstanbul'a gönderildi.

Adıyaman Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru S.U.Ş, beylik silahıyla Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer'e ateş açmış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polisler müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, saldırıyı gerçekleştiren polis memuru da yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.