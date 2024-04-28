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Türkiye
AA 28.04.2024 15:19

Kaçak yolla avlanan 340 kalkan balığı ele geçirildi

Sinop'ta Sahil Güvenlik ekiplerince kaçak olarak avlanan 340 kalkan balığı ele geçirildi. Kaçak yolla avlanan balıkçıklara idari para cezası uygulanırken, kalkan balıklarına ise el konuldu.

Kaçak yolla avlanan 340 kalkan balığı ele geçirildi

Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelkent köyü açıklarında kaçak yolla kalkan balığı avlandığı ihbarı üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, bölgede yasak olmasına rağmen kaçak yolla avcılık yaptığı tespit edilen bir balıkçı teknesinde arama yapıldı.

Ekiplerin aramalarında, teknede 340 kalkan balığı ele geçirildi.

Kaçak yolla avlanan balıkçıklara idari para cezası uygulanırken, kalkan balıklarına ise el konuldu.

Sahil Güvenlik ekiplerince Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen balıklar Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

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Sinop Sahil Güvenlik
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