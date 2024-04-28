Ankara dolu ile beyaza büründü

Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

[Fotoğraf: AA]

Birçok esnaf dolu yağışına hazırlıksız yakalandı. Dükkanların önüne çıkarılan masaların üzeri dolu ile kaplandı. Evlerin çatıları ve yollar beyaza büründü.

Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle bazı yerlerde taşkınlar oldu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Dolu nedeniyle evlerin çatıları ve yollar beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Bu arada, Ankaragücü'nün Maltepe'deki tesisinde futbol oynayan sporcular, yağışa karşın oynamaya devam etti.