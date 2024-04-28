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Türkiye
AA 28.04.2024 14:54

Ankara dolu ile beyaza büründü

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarısının ardından Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle hayat olumsuz etkilendi.

Başkentte öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Birçok esnaf dolu yağışına hazırlıksız yakalandı. Dükkanların önüne çıkarılan masaların üzeri dolu ile kaplandı. Evlerin çatıları ve yollar beyaza büründü. 

Yaklaşık 5 dakika süren dolu nedeniyle bazı yerlerde taşkınlar oldu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Dolu nedeniyle evlerin çatıları ve yollar beyaza büründü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi.

Ankara'da sağanak ve dolu: Yeşil saha beyaza büründü
Ankara'da sağanak ve dolu: Yeşil saha beyaza büründü

Bu arada, Ankaragücü'nün Maltepe'deki tesisinde futbol oynayan sporcular, yağışa karşın oynamaya devam etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Valilik'ten Ankara'ya uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
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