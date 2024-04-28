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Türkiye
TRT Haber 28.04.2024 09:56

Valilik'ten Ankara'ya uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Ankara'da bugün kuvvetli yağış bekleniyor. Valilik, 12.00'de başlaması beklenen yağışın 21.00'e kadar süreceğini duyurarak vatandaşları ani sel, dolu ve fırtınaya karşı uyardı.

Valilik'ten Ankara'ya uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı. 

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre pazar günü Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." 

 

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