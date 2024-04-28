Çok Bulutlu 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 28.04.2024 09:43

Hakkari'de 5 metrelik karla mücadele nisan ayında da sürüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Doski Vadisi'nde yer alan Pınargözü köyündeki Varkevik Üs Bölgesi yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor. Ekipler yer yer 5 metreyi bulan karları temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Pınargözü bölgesinde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Yer yer 5 metreyi bulan kar kütlerine karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları alanlarda ise ekskavatör kullanıyor.

Bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının sürdürüldüğünü belirttiler.

ETİKETLER
Hakkari
Sıradaki Haber
Gümüşhane'de 54 yılın nisan ayı sıcaklık rekoru kırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
Avustralya, Ukrayna'ya yaklaşık 100 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacak
11:24
Yerli ve milli menenjit aşısı için büyük adım
11:14
Türkiye ve Yunanistan arasındaki yeni köprünün inşasına bu yıl başlanacak
11:06
Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor
10:45
19. İstanbul Yarı Maratonu'nun kazananları belli oldu
10:59
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Sıcak hava Kuşadası'nda dalış turizmini erken hareketlendirdi
Sıcak hava Kuşadası'nda dalış turizmini erken hareketlendirdi
FOTO FOKUS
Hakkari'de 5 metrelik karla mücadele nisan ayında da sürüyor
Hakkari'de 5 metrelik karla mücadele nisan ayında da sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ