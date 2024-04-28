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Türkiye
TRT Haber 28.04.2024 08:33

34 ilde BOZDOĞAN-30 operasyonu: 147 terör örgütü üyesi yakalandı

Bakan Yerlikaya, 34 ilde terör örgütüne düzenlenen BOZDOĞAN-30 operasyonlarında 147 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı.

34 ilde BOZDOĞAN-30 operasyonu: 147 terör örgütü üyesi yakalandı

Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele kararlılıkla sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 34 ilde bölücü terör örgütüne düzenlenen BOZDOĞAN-30 operasyonuyla ilgili bilgi paylaştı.

Yerlikaya, 147 terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.  Operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca, av tüfeği, plastik el bombası ve dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

Yerlikaya, "Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden jandarmamız ve polisimizle operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü
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