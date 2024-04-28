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Türkiye
İHA 28.04.2024 09:28

Gümüşhane'de 54 yılın nisan ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 54 yıllık kayıtlarına göre Gümüşhane’de nisan ayının en sıcak gün rekoru 30,7 dereceyle 25 Nisan 2024 tarihinde kırıldı.

Gümüşhane'de 54 yılın nisan ayı sıcaklık rekoru kırıldı

Kurumun 1961 yılından bugüne kadar tuttuğu kayıtlarda Gümüşhane’de nisan ayındaki en sıcak gün 12 Nisan 1970’de 29 dereceyle kayıt altına alınırken, bu rekor 25 Nisan günü egale edildi.

Meteoroloji'nin kayıtlarına göre 25 Nisan 2024 Perşembe günü Gümüşhane kent merkezinde hava sıcaklığı 30,7 derece olarak ölçüldü ve yeni rekor kayıtlara geçti.
Aynı tarihte Kürtün ilçesinde 34,1, Torul ilçesinde 33,5, Şiran ilçesinde 30,7, Kelkit ilçesinde 30,6 ve Köse ilçesinde 26,2 olarak ölçüldü.

Yaşanan bu durum vatandaşlar arasında kuraklık endişesini artırırken, Nisan ayında bu sıcaklıklara ulaşan havanın Haziran-Temmuz ve Ağustos aylarında nasıl olacağı merak konusu oldu.

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Gümüşhane Meteoroloji
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