İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince 11-17 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 7 hükümlü ile haklarında çeşitli suçlardan Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi bulunan 10 şüpheli olmak üzere adli makamlara sevk edilen toplam 26 şahıstan 13’ü serbest bıralırken, 13’ü tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.