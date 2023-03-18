Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınıf öğretmeni olan Ali Karakoç, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depreme nişanlısı Sinem Sağlık ile birlikte yakalandı.



Depremin ardından Ali Karakoç memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine Sinem Sağlık ise memleketi Niğde'ye ailesinin yanına gitti. Hatay'dayken nişanlısına hazırlığı içerisinde olduğu evlenme teklifini yapamayan Ali Karakoç, Sinem Sağlık'ın Ermenek ilçesine ziyarete gelmesini fırsat bilerek sürpriz yapmaya karar verdi. Ali Karakoç aile arasında yapılan nişanın ardından Sinem Sağlık'a baraj gölü manzarasında sürpriz evlenme teklifi yaparak hayalini de gerçekleştirmiş oldu.



"Hayatta hiçbir şey planlandığı gibi gitmiyor"



Nişanlısıyla birlikte Reyhanlı'da öğretmen olduklarını belirten Ali Karakoç, "Deprem anında oradaydık. 15 tatil dönüşü akşam rastladık depreme. Saat 04.17'de kalktığım da çok fena bir şekilde sallanıyorduk. Sonra bir anda kalktım, duvara çarpa çarpa dışarıya zar zor çıktım. Canımı zor kurtardım. Sonra hemen nişanlımın yanına gittim, nişanlımın evi de yakın. Koştum o da tam kapıdan çıkarken merdivende yakalanmış. Merdivenden inemiyordu, zar zor indik. Nişanlımı tuttum, merdivenden dışarıya kendimiz zor attık. Dışarıda felaket şekilde yağmur yağıyordu. Bundan dolayı çok etkilendik. Biz de nişanlı olduğumuz için bu yaz düğün yapacağız. Evlilik teklifini Hatay'da yapmayı düşünüyordum. İskenderun'da teknede yapmayı düşünüyordum. Böyle bir durumla karşılaştığımız için biz de şunu gördük ki hayatta hiçbir şey planlandığı gibi gitmiyor. Biz de yarınları planlayamadığımız için bir an önce evlilik teklifini yapıp yaza düğün yapmayı planladık. Hayatta tek bir gün... O gün de bugün, mutlu olduğun gün. Bundan dolayı evlilik teklifimizi yaptık. Mutluyuz ama içimizde buruk bir mutluluk var. Allah geride kalan herkese sağlık, sıhhat, sabır versin inşallah" dedi.



Mutlu olduğunu ancak yaşadıklarını unutamadığını dile getiren Sinem Sağlık ise, "Orası çok kötüydü. Çok kötü zamanlar geçirdik. Sonra kendimizi buraya attık, çok şükür. Bu günde çok mutlu bir gün oldu benim için. Tabi orası her zaman aklımızda. Herkese çok geçmiş olsun" diye konuştu.



Deprem sonrası memleketlerine dönen öğretmen çiftin 27 Mart'a Reyhanlı ilçesinde görev yaptıkları okula dönecekleri öğrenildi.