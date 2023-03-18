Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de meydana gelen heyelanda 1 tır ile 2 konteyner zarar gördü
Artvin'in Hopa ilçesinde tır parkında meydana gelen heyelan hasara yol açtı.
Hopa-Kemalpaşa arasındaki Kopmuş Tır Parkı'nın arka tarafındaki yamaçtan kopan kaya parçaları iki konteyner ve bir tıra çarptı.
Hasarın meydana geldiği olayın ardından parkta bekleyen diğer tırlar güvenli bölgeye çekildi.
Yamaçtan kopan toprak birikintisinin bölgedeki tünelin girişini kısmen kapatması nedeniyle de trafikte kısa süreli aksama yaşandı.
Yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Etiketler: Artvin
Son Haberler
- 14:20
- 14:19
- 14:18
- 14:15
- 14:03
Sıradaki Haber
Yalova'da sahte arıcı belgesiyle silah ruhsatı usulsüzlüğü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz