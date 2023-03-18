Hopa-Kemalpaşa arasındaki Kopmuş Tır Parkı'nın arka tarafındaki yamaçtan kopan kaya parçaları iki konteyner ve bir tıra çarptı.

Hasarın meydana geldiği olayın ardından parkta bekleyen diğer tırlar güvenli bölgeye çekildi.

Yamaçtan kopan toprak birikintisinin bölgedeki tünelin girişini kısmen kapatması nedeniyle de trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

Yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.