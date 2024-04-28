Trafikteki tartışmada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde seyir halindeki otobüsün şoförü N.G. ile otomobil sürücüsü Önder Çakır henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın ardından N.G, Çakır'ı bıçakladı. Otomobilde bulunan Çakır'ın eşi ve kızının ihbarıyla olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla önce özel hastaneye, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Çakır'ın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Öte yandan olay sonrası kaçan N.G, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Zanlı, emniyette verdiği ifadede, trafikte tartıştıkları Çakır'ın, önüne kırıp araçtan indiğini anlattı.

Önder Çakır'ın elini cebine attığını söyleyen N.G, bunun üzerine arabadan aldığı tornavidayı Çakır'a sapladığını öne sürdü.

Hayatını kaybeden Çakır'ın kardeşi Öner Çakır, gazetecilere, trafikte yeşil ışık yanar yanmaz arkadaki aracın kardeşine korna çalarak tepki gösterdiğini söyledi.

İki taraf arasında herhangi bir kavganın yaşanmadığını iddia eden Çakır, "Ne vurma var ne bir şey var. Gidiyor hemen bıçağı saplıyor. Ya dövüşürsün, kavga edersin ve dersin ki bu adamın zoruna gitti, bıçakladı. Hiçbir şey yokken bıçağı eşinin ve çocuğunun gözü önünde saplıyor. Bu kadar basit mi her şey?" diye konuştu.