Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır'daki uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda 10 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla bırakılırken 5 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda yakalananların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: Iğdır
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