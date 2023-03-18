Düzenlenen operasyonda 10 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.



Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla bırakılırken 5 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda yakalananların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.