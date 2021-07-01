Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,5 artışla 8,7383'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,7069'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,38 azalışla 10,3669'dan, sterlin/TL de 0,36 değer kaybıyla 12,0421'den satılıyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 92,08 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bazı aşıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantlarına karşı etkili olduğuna ilişkin haber akışının risk algısını kısmen azaltarak doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını söyledi.

Bugün yurt içinde açıklanan dış ticaret verilerine göre, Türkiye'nin dış ticaret açığı mayısta 4,1 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, bugün günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesinde öncü enflasyon verileriyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.