Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akseki'de Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Akseki ilçesinde düzenlenen Kızılay'a kan bağışı kampanyasında 91 ünite kan toplandı.
Antalya Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından Akseki Belediyesi hizmet binası önünde kan bağışı kampanyası düzenledi.
Kampanyaya ilgi gösteren vatandaşlar 91 ünite kan bağışında bulunuldu. Başvuran 9 kişinin ise çeşitli nedenlerden dolayı 9 kanı alınmadı.
İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de kampanya kapsamında kan verdi.
Etiketler: Kızılay
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