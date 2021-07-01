Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 01:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edirne'de alınan bilgiye göre, biri taksi 3 otomobil Talatpaşa Caddesi'nde caddesinde çarpıştı.
Kazada, M.P. K.S. ve E.P. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavileri için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Edirne
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