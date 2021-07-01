Çoğunlukla tatlı ve dondurma yapımında kullanılan, meyve olarak da tüketilen ahududuyu üretici kilogramı 30 liradan satıyor.

Kestel ilçesi Gözede Mahallesi'nde ahududu üreten Recep Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın yaklaşık bir ay süreceğini bildirdi.

Keskin, iki günde bir sulama yapılarak meyvenin tekrar hasat edildiğini anlattı.

Gözede ile civardaki Lütfiye ve Alaçam mahallelerinde yoğun bir şekilde ahududu yetiştiriciliği yapıldığını vurgulayan Keskin, şöyle konuştu:

"Bu sene havaların serin gitmesinden dolayı, yüksek rakımı ve biraz serinliği sevdiği için ürün bu sene güzel oldu. Genel olarak rekoltede biraz düşüklük var ama fiyatlar çok şükür geçen senelere nazaran daha iyi olduğu için üreticinin yüzü gülecek inşallah. Bu sene bütün çiftçi arkadaşlara, üreticilere hayırlı olsun. İnşallah bu sene bu fiyatlar bu çiftçiye ilaç gibi gelecektir."

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