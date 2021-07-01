Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 01:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara Bölgesi'nin genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nin genelinde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Etiketler: Sağanak Meteoroloji Yağış
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