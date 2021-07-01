Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ferizli'de halk pazarında Covid-19 aşısı yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde pazar yeri girişinde vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı yapıldı.
Ferizli Toplum Sağlık Merkezi Başkanı Gülşah Yılmaz, gazetecilere, Sağlık Bakanlığı ve İl Müdürlüğünün talimatlarıyla yerinde aşı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Pazar yeri girişinde sistemden sorgulayarak aşı yaptırmayanları aşılarını yaptıklarını belirten Yılmaz, "Ekip arkadaşlarımızla OSB'deki fabrikalarda işçilerimize aşılarını yapmaya devam ediyoruz . Şu anda ilçenin yarısından fazlası aşılanmıştır. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Etiketler: Antalya Aşı Çalışmaları Koronavirüs Aşısı
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