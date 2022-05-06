Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 6 Mayıs 2022 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 14,87'den işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8790 liradan, euro 15,6570 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 14,8770 liradan alınan dolar 14,8790 liradan satılıyor. 15,6550 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,6570 lira olarak belirlendi.
Dünkü doların satış fiyatı 14,8610 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6750 lira olmuştu.
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