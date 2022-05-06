Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek için alkol ve uyuşturucu kontrolleri yapıldı.

Denetimde 2 bin 80 araç kontrol edildi. 13 araçla ilgili sürücülere toplam 11 bin 135 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 5 araç trafikten menedildi, 4 sürücünün ehliyetine el konuldu.