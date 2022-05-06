Petrol fiyatı ne kadar? 6 Mayıs 2022 Brent petrol fiyatı...

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Çaldıran kırsalında arama faaliyeti gerçekleştirdi.

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