Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çaldıran ilçesinde 91 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri, Çaldıran kırsalında arama faaliyeti gerçekleştirdi.
Sabah saatlerindeki aramada, çuvala gizlenmiş 91 kilo 500 gram eroin bulundu.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Van Uyuşturucu
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