Tuzluca ilçesinde akşama doğru başlayan yağmur etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Aralıksız devam eden sağanağın etkisiyle ilçenin yüksek kesimli bölgelerinden gelen sel, beraberinde toprak, taş ve kayaları Iğdır-Kars kara yoluna taşıdı.

Burada biriken toprak, taş ve kayalar nedeniyle trafik geçici olarak sağlanamadı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine iş makineleriyle temizlenen yol, yeniden ulaşıma açıldı.