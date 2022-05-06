Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, 25 Nisan-1 Mayıs'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 1'i tutuklandı, 7'si serbest bırakıldı.
1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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