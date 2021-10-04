Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Efekan Saydak idaresindeki otomobil, Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü ile araçtaki Yaşar Saydak, Mehmet Kaan Çölgeçen ve Onur Gezici, itfaiyenin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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