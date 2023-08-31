Dedelerinin Balkanlar'da başlattığı dondurmacılık serüvenini yarım asırdır Bolu'da sürdürüyor

Yüzkollar, 1964 yılından bu yana kentte dondurmacılık yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 61 yıldır mesleğin içerisinde olduğunu belirten Yüzkollar, "Dedelerimden kalan bir meslek. Dört kuşaktan beri bu mesleği yapıyoruz. Biz de devam ettirmeye çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımız da devam ettirir" dedi.

Yüzkollar, kuşaklar boyunca birçok yerde dondurmacılık yaptıklarını anlatarak, "Balkanlar'da, Üsküp'te, Saraybosna'da ve Sofya'da dondurmacılık yaptık. Üsküp'ün meşhur börekçisinin olduğu dükkan bizim dondurma dükkanımızdı. Şu an yeğenlerim çalıştırıyor. Buralarda dedelerim ve babam çalıştı" diye konuştu.

Türkiye'de önce Adapazarı'na, daha sonra da 1964'te Bolu'ya gelerek mesleği devam ettirdiklerini aktaran Yüzkollar, sektörde değişen çok şeyin olmadığını dile getirdi.



"İnek, manda ve keçi sütü kullanıyoruz"

Yüzkollar, Edirne'den karsa kadar her yerde yapılan dondurmanın lezzetinin farlı olduğuna işaret ederek, "Kaliteli dondurma için sütün ve salebin kaliteli olması gerek. Keçi, koyun ve inek sütünden de dondurma olur, manda sütünden de. Bu yörelere göre değişir. Trakya kısmında koyun ve inek sütünden yapılır, Güney Doğu'da keçi sütünden. Karadeniz bölgesinde ise inek sütünden yapılır. Biz ise karma sütten yapıyoruz. İnek, manda ve keçi sütü kullanıyoruz" ifadesini kullandı.