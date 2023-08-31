Parçalı Bulutlu 34.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.08.2023 15:14

OMÜ yüzde 99,76'lık doluluk oranıyla yeni döneme başlıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre, programları yüzde 99,76 doluluk oranıyla yeni döneme başlayacak.

OMÜ yüzde 99,76'lık doluluk oranıyla yeni döneme başlıyor

OMÜ Rektörü Yavuz Ünal, yeni dönemde öğrencilerin E-Devlet üzerinden veya üniversiteye gelerek yüz yüze kayıt yaptırdıklarını söyledi.

Üniversitede yeni açılan bölümlerin bölgenin hem ekonomisine hem kültürüne hem de medeniyetine hizmet etmeye devam edeceğini ifade eden Ünal, "OMÜ, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre programlarda yüzde 99,76 gibi yüksek bir oranda doluluğa sahip" dedi.

OMÜ'nün bölgenin gelişimine katkı sağlayacak bir yapıda kurulmuş bir üniversite olduğunu dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Hem sağlıkta, hem eğitimde, hem sosyal bilimlerde, sanatta ve diğer alanlarda ciddi anlamda katkı sağladı. Üniversitenin gelişimine baktığımızda özellikle AR-GE'sinin öne çıktığını, sağlık hizmetlerinin öne çıktığını görüyoruz. AR-GE noktasında indekslerdeki durumuna baktığımızda Türkiye'deki üniversiteler arasında 21'inci sıraya yükseldiğini görüyoruz. Etkili üniversiteler arasında ise 18'inci sıraya yükseldi, giriş ve yenilikçi üniversite kategorisinde 35'inci sırada. Aynı zamanda da üniversitenin gıda teknolojisinde uzmanlaşan üniversite gibi bir unvana sahip olduğunu görüyoruz. İndekslerdeki bu gelişiminin özellikle yayın, atıf ve benzeri akademik gelişiminin tercihleri ciddi anlamda etkilediğini görüyoruz"

Bir önceki yıla bakıldığında birinci tercihin ciddi anlamda yükseldiğini söyleyen Ünal, "Birinci tercilerin bazı bölümlerde şaşırtacak kadar yükseldiğini görüyoruz. OMÜ kendi vizyonuyla oluşturduğu bu yapıda kendi öğrencilerin daha nitelikli birincil tercihlerle almaya devam edecektir. OMÜ'de 119 farklı ülkeden yaklaşık olarak 5 bin 300 yabancı öğrencimiz var. 7 bin 500 kadar lisans üstü öğrenciyi dikkate aldığımızda bir araştırma üniversitesi, araştırma ve geliştirme üniversitesi olarak yapılanmış durumda" diye konuştu.

OMÜ'de yaklaşık 2 bin 500 akademik kadro hizmet veriyor

OMÜ'nün yaklaşık 2 bin 500 akademik personele sahip olduğunu belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Özellikle akademik kadronun istihdamında ihtiyaç odaklı stratejiyi gelecekteki stratejiyi güçlendirecek bir yapı ortaya çıktı. Hem yayınların hem projelerin yaygınlaştığını, artarak yükseldiğini görüyoruz. Öğrencilerimizin lisans düzeyindeki projelerini destekliyoruz. TÜBİTAK'ta bir önceki yılın değerlendirmesinde 5'inci sırada yer aldı. Burada AR-GE'nin bir kültüre dönüşmesi ve AR-GE nedeniyle OMÜ'nün tercih edilen bir üniversiteye dönüşmesi arzusu içerisindeyiz"

OMÜ Ladik Meslek Yüksekokulu'nda açılan yeni bölümlere beklenilenin üstünde tercih olduğuna işaret eden Ünal, "Ladik Meslek Yüksekokulu'nda açılan 6 bölüm de yüzde 102 doluluk oranına sahip. Bunun içerisinde kenevir, keten, dokuma tezgahtarlığı, yün halı ve kilim dokumacılığı, kanatlı hayvanlar süt ve besi hayvancılığı, arıcılık ve de tıbbi aromatik olarak planlanmıştı. Umduğumuzun üzerinde bizi mutlu edecek bir gelişme ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Samsun
Sıradaki Haber
Denizli'de üretilen koyun kırkma makasları yurt dışından alıcı buluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM karşıtı eylemde 48 kişi öldü
16:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
15:44
Kahraman polis Fethi Sekin anısına İzmir'den Elazığ'a pedal çevirecek
15:43
Nijer’in ardından Fransa’ya bir darbe daha: Gabon
15:39
Finlandiya'da toplumsal eşitliği destekleyen, ırkçılık karşıtı bildiride uzlaşıldı
15:49
Antalya'da Ay'ın rengi, 1 dakikada griden maviye dönüştü
TEKNOFEST Ankara'da çocukların uğrak yeri ASELSAN Tekno Macera oldu
TEKNOFEST Ankara'da çocukların uğrak yeri ASELSAN Tekno Macera oldu
FOTO FOKUS
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ