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Güncel
AA 31.08.2023 14:51

Karabük'te 29 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Karabük'te düzenlenen operasyonla yakalanan ve 29 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Karabük'te 29 suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde yaşanan motosiklet hırsızlıkları olayının aydınlatılması ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar ile olay yeri ve çevresi kamera görüntülerinin incelemesi sonucunda ekiplerce, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen ve 29 suç kaydı bulunan zanlı T.Ç. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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