Bayburt’ta “Mavi Ay” seyirlik manzara oluşturdu

Ortalama bir dolunaydan daha parlak ve daha büyük görünen “Mavi Ay” Bayburt'ta fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.



Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği “Mavi Ay” Bayburt semalarında görsel şölen oluşturdu. Aynı ay içerisinde dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan doğa olayı, fotoğraf sanatıyla ilgilenen Mustafa Faruk Şenlik, Erdinç Yaya ve Zeynel Abidin Öztürk tarafından farklı bir konseptle görüntülendi.



Güneş battıktan kısa bir süre sonra hemen gökyüzünde beliren dolunayı en iyi şekilde görüntülemek için Aslandağı mesire alanının tepe noktalarını tercih eden ekip, en iyi fotoğraf karesini çekebilmek adına yaklaşık 300 metre dik tepeyi inip, çıktılar. Fotoğrafçılıkta kullanılan yığın tekniğiyle Bayburt barlarını temsil edecek şekilde davul zurna eşliğinde bar oynayan çocukları Mavi Ay'ın önüne konumlandıran ekip, dakikalarca fotoğraf çektiler. Davulcu Mehmet Akif Cimuli'nin davul çaldığı, Orhun Öztürk ve Nair Mıcık isimli çocukların Mavi Ay önünde bar oynadığı anlar hem video kamera, hem de dron kamerasıyla ayrı ayrı görüntülendi. Mavi Ay önünde, 'Bar oynayan Bayburtlu çocuklar, baba-çocuk' konseptiyle yapılan çekimler ise adeta görenleri mest etti, ortaya eşsiz güzellikte Mavi Ay fotoğrafları çıktı.



Hobi amaçlı fotoğraf sanatıyla ilgilenen ve bugünkü Mavi Ay'ı fotoğraflayacak



Ekibin içerisinde yer alan Mustafa Faruk Şenlik isimli fotoğraf tutkunu, "Bugün Dolunay ile birlikte Mavi Ay var. Bu muhteşem anı görsel olarak bir hikayeyle birleştirerek, fotoğraflamak istedik. Fotoğrafçılıkta sıkça kullandığımız perspektif bindirmesi ya da yığın etkisi dediğimiz tekniklerle iki uzak mesafedeki objeyi birbirinin üzerine bildireceğiz ve sanki yan yanaymış ya da çok yakınmış gibi etkiyle fotoğraflayacağız. Umarım güzel kareler çekeriz" dedi.



Uzun yıllardır fotoğrafçılıkla ilgilenen, şehrin birçok noktasında farklı fotoğraf kareleri çekerek, Bayburt'u fotoğraflayan bir diğer fotoğraf tutkunu Erdinç Yaya ise, "Hem mesleğim itibariyle hem de sosyal çevremin fotoğrafla ilgili olması nedeniyle hayatımda fotoğraf sanatıyla yakından ilgileniyorum. Bugün de yılın en önemli astronomik olaylarından biri olan Mavi Ay olayıyla karşı karşıyayız. Bu anı ölümsüzleştirmek için şehrin güzide noktalarından birinde konumlandık. Heyecan içerisinde Ay'ın ortaya çıkışını bekliyoruz, umarım güzel kareler yakalayabiliriz" ifadelerini kullandı.